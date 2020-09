Daňové subjekty musia podať daňové priznanie najneskôr do 2. novembra

Bratislava 30. septembra (TASR) - Daňovníci musia podať daňové priznanie za minulý rok a zaplatiť daň najneskôr do 2. novembra tohto roka. Taktiež môžu poukázať svoje dve percentá z dane tretiemu sektoru. Finančná správa uviedla, že bude daňovníkom nápomocná počas mimoriadnej situácie. Daňové úrady aj call centrá finančnej správy budú mať predĺžené stránkové hodiny.



Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) upozornil, že 30. septembra končí mimoriadna situácia v oblasti daní. "Takto o mesiac bude potrebné podať daňové priznania a zaplatiť daň. Chceme pripomenúť, aby ľudia na túto povinnosť nezabudli," podotkol v stredu na tlačovej konferencii Heger.



Prezidentka finančnej správy Daniela Klučková vyčíslila, že doteraz bolo podaných viac ako 80 % daňových priznaní za rok 2019. Celkovo by malo byť podaných 140 000 daňových priznaní.



"Vzhľadom na to, že 30. október vychádza na sobotu, tak sa posúva termín na podanie daňového priznania na 2. novembra. K tomuto dátumu má byť daňové priznanie podané a daňová povinnosť aj zaplatená," podotkla Klučková.







Finančná správa však uviedla, že si uvedomuje vývoj súčasnej situácie na Slovensku, preto podľa Klučkovej slov budú správcovia dane veľmi otvorení, ústretoví a nápomocní, aby dokázali daňovým subjektom pomôcť, ak by požiadali o odklad dane alebo platenia dane v splátkach.



"Z takto predložených daňových priznaní a zaplatených daní budú poukazované aj dve alebo tri percentá, ktoré právnické alebo fyzické osoby môžu poukazovať. To znamená - daňovníci, teda podnikatelia, môžu asignovanú daň priznávať priamo v daňových priznaniach," podotkla Klučková. Tieto peniaze podľa jej slov dostane tretí sektor 31. januára 2021, v prípade zamestnancov sa tento termín posunie o jeden mesiac.



"Čo sa týka platenia preddavkov, už 30. novembrom sa budú preddavky platiť z daňových povinností uvedených v daňových priznaniach subjektov. Treba si dať pozor na to, aká výška preddavkov sa bude platiť," upozornila Klučková.



Zmení sa aj režim platenia preddavkov pre tie subjekty, u ktorých nastal pokles tržieb o 40 %. "Preddavky, ktoré sú platené v roku 2020, sa nebudú vyrovnávať v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia, ale až pri podaní daňového priznania v roku 2021," dodala Klučková.



Finančná správa je okrem toho pripravená najmä na elektronickú komunikáciu so subjektmi. "Ide nám o to, aby sme v tomto období obmedzili priamy kontakt medzi správcom dane a subjektmi," doplnila Klučková.