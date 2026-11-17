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De Cos je bližšie k pozícii šéfa ECB, podporilo ho Nemecko
De Cosa totiž na túto pozíciu v utorok podporilo Nemecko.
Autor TASR
Berlín/Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) - Španiel Pablo Hernández de Cos je o krok bližšie k získaniu postu prezidenta Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý sa skorším odchodom Christine Lagardovej uvoľní zhruba o deväť mesiacov skôr, než sa pôvodne čakalo. De Cosa totiž na túto pozíciu v utorok podporilo Nemecko. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa zdrojov oboznámených so situáciou, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, Berlín podporí bývalého guvernéra španielskej centrálnej banky de Cosa na pozíciu šéfa ECB. Nemecké ministerstvo financií zároveň v tento deň informovalo, že vo vedení ECB chce získať post hlavného ekonóma, pričom na ňom chce mať Markusa Brunnermeiera, ktorý v súčasnosti pôsobí ako profesor na Princetonskej univerzite. Nemecká vláda by mala jeho nomináciu schváliť v stredu 18. novembra.
V EÚ sa v súčasnosti rokuje o tom, kto nahradí troch členov v šesťčlennej Výkonnej rade ECB, ktorí svoje posty opustia v najbližších mesiacoch. Najskôr tak na začiatku januára urobí členka výkonnej rady Isabel Schnabelová zodpovedná za trhové operácie. Vo februári svoj post opustí prezidentka Lagardová. Obidve svoje mandáty ukončia predčasne. Koncom mája potom svoju pozíciu opustí hlavný ekonóm Philip Lane, ktorému sa funkčné obdobie regulárne končí 31. mája. Práve jeho post chce Nemecko pre Brunnermeiera.
Záujem Nemecka o pozíciu hlavného ekonóma, ktorého práca zahrnuje aj prípravu návrhov rôznych opatrení, tak zvyšuje šance pre de Cosa získať podporu na funkciu prezidenta ECB. Vychádza sa totiž z toho, že pozície vo vedení ECB by mali byť rovnomerne rozložené medzi štáty severnej a južnej Európy.
Na základe takéhoto vývoja by Francúzsko, ktoré spolu s Nemeckom a Talianskom má vo Výkonnej rade ECB fakticky trvalé zastúpenie, malo získať post po Schnabelovej, teda bude zodpovedné za trhové operácie. Podľa ekonómov sa dá očakávať, že Francúzsko bude mať pri svojej zložitej finančnej situácii o túto pozíciu záujem. Schnabelovej portfólio totiž zahrnuje aj programy ECB na nákup dlhopisov.
Podľa zdrojov oboznámených so situáciou, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, Berlín podporí bývalého guvernéra španielskej centrálnej banky de Cosa na pozíciu šéfa ECB. Nemecké ministerstvo financií zároveň v tento deň informovalo, že vo vedení ECB chce získať post hlavného ekonóma, pričom na ňom chce mať Markusa Brunnermeiera, ktorý v súčasnosti pôsobí ako profesor na Princetonskej univerzite. Nemecká vláda by mala jeho nomináciu schváliť v stredu 18. novembra.
V EÚ sa v súčasnosti rokuje o tom, kto nahradí troch členov v šesťčlennej Výkonnej rade ECB, ktorí svoje posty opustia v najbližších mesiacoch. Najskôr tak na začiatku januára urobí členka výkonnej rady Isabel Schnabelová zodpovedná za trhové operácie. Vo februári svoj post opustí prezidentka Lagardová. Obidve svoje mandáty ukončia predčasne. Koncom mája potom svoju pozíciu opustí hlavný ekonóm Philip Lane, ktorému sa funkčné obdobie regulárne končí 31. mája. Práve jeho post chce Nemecko pre Brunnermeiera.
Záujem Nemecka o pozíciu hlavného ekonóma, ktorého práca zahrnuje aj prípravu návrhov rôznych opatrení, tak zvyšuje šance pre de Cosa získať podporu na funkciu prezidenta ECB. Vychádza sa totiž z toho, že pozície vo vedení ECB by mali byť rovnomerne rozložené medzi štáty severnej a južnej Európy.
Na základe takéhoto vývoja by Francúzsko, ktoré spolu s Nemeckom a Talianskom má vo Výkonnej rade ECB fakticky trvalé zastúpenie, malo získať post po Schnabelovej, teda bude zodpovedné za trhové operácie. Podľa ekonómov sa dá očakávať, že Francúzsko bude mať pri svojej zložitej finančnej situácii o túto pozíciu záujem. Schnabelovej portfólio totiž zahrnuje aj programy ECB na nákup dlhopisov.