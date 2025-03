Deficit bežného účtu Talianska sa v januári viac než zdvojnásobil

Rím 21. marca (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie Talianska vykázal na začiatku roka deficit, ktorý sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac než zdvojnásobil. Výsledky ovplyvnil najmä vývoj v oblasti služieb a obchodu s tovarom. Údaje talianskej centrálnej banky zverejnil server RTTNews.



Schodok bežného účtu platobnej bilancie Talianska dosiahol v januári 3,82 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka predstavoval deficit 1,68 miliardy eur.



Vývoj bežného účtu výrazne ovplyvnil obchod s tovarom, ktorý síce vykázal prebytok, ten sa však medziročne prudko znížil. Zatiaľ čo v januári minulého roka dosiahol 3,4 miliardy eur, v tohtoročnom januári predstavoval iba zhruba jednu miliardu eur. Okrem toho vzrástol deficit v bilancii služieb, a to zhruba o 200 miliónov eur na približne 1,5 miliardy eur.



Navyše sa zvýšil deficit na účte sekundárnych príjmov. V januári 2024 dosiahol 2,1 miliardy eur, na začiatku tohto roka zhruba 3,1 miliardy eur.



Rozsah celkového schodku na bežnom účte zmiernil iba vývoj na účte primárnych príjmov. Aj ten pokračoval v deficite, jeho rozsah sa však výrazne znížil, a to z 1,5 miliardy na 223 miliónov eur.



Za 12 mesiacov do konca januára zaznamenalo Taliansko prebytok bežného účtu platobnej bilancie, a to na úrovni 28 miliárd eur, čo predstavuje 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Znamená to výrazné zvýšenie prebytku, keďže pred rokom evidovalo Taliansko prebytok bežného účtu na úrovni 3,5 miliardy eur.