Deutsche Bank plánuje zatvoriť 20 % pobočiek na domácom trhu

Frankfurt nad Mohanom 22. septembra (TASR) - Nemecká Deutsche Bank plánuje zatvoriť jednu z piatich pobočiek (20 %) na svojom domácom trhu v snahe znížiť náklady a využiť zmenu zvykov svojich klientov počas pandémie nového koronavírusu. Uviedol to člen manažmentu Philipp Gossow.



Gossow, ktorý dohliada na oblasť retailového bankovníctva v Nemecku, povedal, že banka plánuje „čo najrýchlejšie“ zredukovať počet pobočiek na približne 400 zo súčasných 500, a to predovšetkým v mestských lokalitách. Deutsche Bank prechádza od roku 2019 rozsiahlou reštrukturalizáciou po rokoch strát.



Nemecké banky majú tradične veľké množstvo pobočiek v porovnaní s bankami v Holandsku alebo Británii, kde zákazníkom viac vyhovuje ponuka digitálnych služieb. Ale v dôsledku pandémie teraz banky v celej Európe prehodnocujú svoje stratégie v otázke pobočiek.



Konkurenčná nemecká Commerzbank sa nedávno tiež rozhodla zatvoriť 200 zo svojich 1000 pobočiek, a uvažuje o zatvorení ďalších stoviek.



„Nový koronavírus zmenil požiadavky kladené na poradenské služby a pobočky,“ uviedol Gossow v utorok na bankovej konferencii.



„Aj zákazníci, ktorí predtým neboli celkom oboznámení s on-line bankovníctvom, v súčasnosti vykonávajú veľa jednoduchých bankových transakcií z domu na svojom počítači alebo tablete,“ vyhlásil.



Zložitejšie poradenské služby podľa neho čoraz častejšie prebiehajú prostredníctvom telefónu alebo videohovoru. Dodal, že banka investuje nezverejnenú sumu do vybudovania týchto služieb.