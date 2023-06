Deutsche Bank pripravuje plány na zrušenie 10 % pracovných miest

Frankfurt nad Mohanom 22. júna (TASR) - Nemecká Deutsche Bank pripravuje plány na zrušenie 10 % zo 17.000 pracovných miest vo svojej maloobchodnej divízii v Nemecku v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov v rámci úspory nákladov. Uviedol to vo štvrtok zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Tieto plány pripravuje najväčšia nemecká banka v čase, keď sa maloobchodnú divíziu chystá prevziať od 1. júla Claudio de Sanctis. Deutsche Bank odmietla komentovať akékoľvek znižovanie počtu pracovných miest. Uviedla len, že hľadá ďalšie úspory nákladov a v určitých oblastiach zredukuje pracovné miesta, aby jej zisky rástli.



Prepúšťanie v retailovej divízii je vo fáze plánovania a stále je predmetom diskusií s odbormi a zástupcami zamestnancov, uviedol zdroj a dodal, že banka v niektorých oblastiach zamestnancov pridá a v iných ich počet zníži.



Banka už v minulosti oznámila znižovanie počtu pracovných miest, ktoré sa nikdy neuskutočnilo. V roku 2019 uviedla, že v rámci rozsiahlej reštrukturalizácie zruší 18.000 pracovných miest, no nakoniec ich toľko nezrušila, keďže sa vrátila k rastu.



Deutsche, ktorá v Nemecku pôsobí aj pod značkou Postbank, zatvorila v Nemecku za uplynulých päť rokov viac ako 300 maloobchodných pobočiek, v súčasnosti ich má približne 1000. Očakáva sa, že banka bude pokračovať v redukcii pobočiek, aby obmedzila výdavky.



Agentúra S&P minulý mesiac zlepšila svoj výhľad pre banku a uviedla, že jej retailová divízia má "značný priestor" na zníženie nákladov.



Deutsche Bank nedávno oznámila, že zefektívňuje svoje podnikanie v oblasti hypoték, ktoré je súčasťou jej retailovej divízie. Túto divíziu dlho trápili nízke úrokové sadzby, ktoré utlmovali jej príjmy, no situácia sa zmenila po tom, ako centrálne banky začali agresívne zvyšovať úroky, aby skrotili infláciu.