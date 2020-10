Deutsche Bank sa v 3. štvrťroku vrátila k zisku

Frankfurt nad Mohanom 28. októbra (TASR) - Nemecká Deutsche Bank sa v 3. štvrťroku 2020 vrátila k zisku. To signalizuje, že najväčší poskytovateľ pôžičiek v Nemecku prekonal krízu, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Deutsche Bank dosiahla za tri mesiace do konca septembra 2020 čistý zisk 182 miliónov eur po čistej strate 942 miliónov eur v rovnakom období minulého roka, keď príjmy banky skresali náklady na reštrukturalizáciu. A aj v 2. kvartáli tohto roka zaznamenala stratu 77 miliónov eur po zavedení blokád spojených s pandémiou. Výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali banke v 3. kvartáli zisk 114 miliónov eur.



Banka vyčlenila v uplynulom štvrťroku 273 miliónov eur na zlyhané úvery. Táto suma sa pripočíta k rezervám vo výške 761 miliónov eur, ktoré si odložila v 2. štvrťroku a k 506 miliónom eur z 1. štvrťroka.



Celkové tržby banky v období júl-september sa zvýšili o 13 % na 5,94 miliardy eur z 5,26 miliardy eur vlani v rovnakom období. Ukazovateľ základného kapitálu Tier 1 dosiahol 13,3 % v porovnaní s 13,4 % pred rokom.



Deutsche Bank sa v júli 2019 pustila do rozsiahlej reštrukturalizácie s cieľom znížiť náklady a vrátiť sa k dlhodobej ziskovosti.



„V piatom štvrťroku našej transformácie sme preukázali nielen nepretržitú nákladovú disciplínu, ale aj schopnosť získať si trhový podiel,“ uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ Deutsche Bank Christian Sewing.



Pokiaľ ide o ďalší vývoj Deutsche Bank uviedla, že je na dobrej ceste k splneniu všetkých finančných a strategických cieľov týkajúcich sa jej transformačného plánu.