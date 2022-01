Deutsche Bank takmer strojnásobila zisk za 4. štvrťrok

Frankfurt nad Mohanom 27. januára (TASR) - Nemecká Deutsche Bank dosiahla takmer trojnásobný nárast zisku za 4. štvrťrok 2021. Prekvapila tak analytikov, ktorí jej predpovedali stratu. Pomohol jej rast výnosov v investičnej divízii.



Čistý zisk Deutsche Bank za tri mesiace do konca decembra 2021 vzrástol na 145 miliónov eur z 51 miliónov eur rok predtým, zatiaľ čo analytici jej predpovedali stratu 130 miliónov eur.



Minulý rok tak bol pre Deutsche Bank najziskovejší v uplynulej dekáde aj vďaka investičnej divízii. To posilní riaditeľa Christiana Sewinga, ktorý sa pripravuje na vytýčenie novej stratégie a cieľov na ďalšie roky v marci.



Uplynulý štvrťrok bol už šiesty v poradí, keď banka vykázala zisk po rokoch strát. To je jej najdlhšia séria plusových príjmov od roku 2012. A míľnik pre riaditeľa Sewinga, ktorý bol menovaný do funkcie v roku 2018, aby zmenil kurz Deutsche Bank po sérii nákladných zlyhaní, vrátane prania špinavých peňazí.



Za celý minulý rok Deutsche Bank vykázala zisk 1,94 miliardy eur. To bol jej druhý rok v pluse a výrazne vyšší zisk ako 113 miliónov eur v roku 2020.



K výsledkom za 4. kvartál prispela aj investičná banka, ktorá bola kedysi boľavým miestom Deutsche Bank. Tržby tejto divízie v sledovanom období vzrástli o 1 % na 1,913 miliardy eur.



Celkové tržby sa vo 4. kvartáli zvýšili o 8 % na 5,90 miliardy eur z 5,45 miliardy eur pred rokom.



Vo 4. štvrťroku mala Deutsche Bank rezervu na úverové straty vo výške 254 miliónov eur, čo je o 1 percento viac ako 251 miliónov eur rok predtým.