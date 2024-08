Devízové rezervy Ukrajiny dosiahli vyše 40 mld. USD

Kyjev 6. augusta (TASR) - Devízové rezervy Ukrajiny zaznamenali na začiatku augusta pokles k hranici 37 miliárd USD, v ďalších dňoch sa však takmer o 4 miliardy USD zvýšili. Dôvodom je poskytnutie finančnej pomoci zo strany USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajinská centrálna banka v utorok uviedla, že k 1. augustu klesli devízové rezervy Ukrajiny na 37,2 miliardy USD (33,92 miliardy eur). To znamená, že v júli sa oproti júnu znížili o 1,8 %, pod čo sa čiastočne podpísali intervencie centrálnej banky a čiastočne splátky dlhu. Podľa centrálnej banky išlo v júli na splátky dlhu 185 miliónov USD.



V pondelok (5. 8.) však Kyjev oznámil získanie finančnej pomoci od USA, ktorá predstavovala 3,9 miliardy USD. Je to prvá finančná pomoc od Washingtonu v tomto roku po tom, ako uvoľnenie financií niekoľko mesiacov blokovali republikáni v Kongrese.



"Vďaka tejto pomoci sa naše devízové rezervy zvýšili nad 40 miliárd USD," uviedla ukrajinská centrálna banka. V dôsledku vojny, ktorá od útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 trvá takmer už 30 mesiacov, je Ukrajina vysoko závislá od zahraničnej pomoci. Tá pomáha Kyjevu zabezpečovať platby v sociálnej oblasti, keďže vlastné príjmy investuje Ukrajina najmä do armády a na obranu.



(1 EUR = 1,0966 USD)