Rím/Amsterdam 8. júna (TASR) – Dlh Talianska je z dlhodobého hľadiska neudržateľný a nakoniec si bude vyžadovať reštrukturalizáciu. Uviedol to v pondelok hlavný ekonóm spoločnosti Schroders Azad Zangana.



Tretie najväčšie hospodárstvo eurozóny, ktoré tvrdo zasiahla pandémia nového koronavírusu, musí ešte zvýšiť svoj dlh, aby pomohlo ekonomike zotaviť sa. Očakáva sa, že už aj tak veľký taliansky dlh na úrovni 134 % hrubého domáceho produktu (HDP) tento rok stúpne na 159 % HDP.



"Taliansky dlh sa tak javí ako neudržateľný v dlhodobom či strednodobom horizonte. Bude musieť dôjsť k nejakej reštrukturalizácii," vyhlásil Zangana, hlavný európsky ekonóm a stratég v spoločnosti Schroders.



Podľa neho jediným reálnym spôsobom, ako to vyriešiť, je, že ich buď zachráni zvyšok Európy, alebo reštrukturalizujú dlh, alebo oboje. Vzhľadom na to, že Taliansko je tretím najväčším hospodárstvom menového bloku, bude veľmi ťažké poskytovať mu záchranné balíky dlhší čas, dodal Zangana.