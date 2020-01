Do konca týždňa musia podnikatelia zaplatiť daň z motorových vozidiel

Bratislava 27. januára (TASR) - Do konca tohto týždňa musia firmy a podnikatelia podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť daň z motorových vozidiel (DzMV), ktoré využívali na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. V prípade nezaplatenia im hrozí pokuta. Finančná správa (FS) SR počas posledných januárových dní predlžuje úradné hodiny na daňových úradoch, posilnené bude pre elektronické podávanie daňových priznaní k dani DzMV aj call centrum.



Elektronicky podať daňové priznanie k DzMV musia aj tento rok platitelia DPH, všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby podnikatelia, upozornila hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



Daňovník musí daň priznať, ale rovnako aj zaplatiť do 31. januára. Ak tak neurobí, daňový úrad uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov. Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, môže podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania alebo po lehote. Sadzba dane je rovnaká vo všetkých krajoch, záleží však od veku vozidla a emisií. Sadzba je výhodnejšia pri novších a ekologickejších vozidlách. Elektromobily majú podľa aktuálne platného znenia zákona nulovú sadzbu dane.



Finančná správa pre očakávaný zvýšený záujem podnikateľov predĺži úradné hodiny daňových úradov aj v call centre. "Chce vyjsť v ústrety najmä daňovníkom, ktorí sa budú potrebovať poradiť pri podávaní daňového priznania k DzMV," uviedla Skokanová. Podateľne a klientske zóny na daňových úradoch budú od stredy (29.1.) do piatka (31.1.) otvorené od 8.00 h do 17.00 h. Od utorka (28.1.) do štvrtka (30.1.) budú informácie call centra k elektronickej komunikácii, technickej podpore a voľba k DzMV k dispozícii do 17.00 h. V piatok (31.1.) budú tieto informácie dostupné do 19.00 h.