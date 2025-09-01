< sekcia Ekonomika
Dolár oslabil na päťtýždňové minimum
Autor TASR
New York 1. septembra (TASR) - Americký dolár v pondelok oslabil na najnižšiu úroveň za posledných päť týždňov, keď investori začali vyčkávať na nové ekonomické údaje, ktoré budú zverejnené tento týždeň. K najočakávanejším patrí správa ministerstva práce o vývoji pracovného trhu za minulý mesiac. Informovala o tom agentúra Reuters.
Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči šiestim hlavným svetovým menám, dosiahol v pondelok 97,552 bodu. To je najnižšia úroveň indexu od 28. júla. Neskôr sa mierne zotavil na vyše 97,6 bodu, v porovnaní so záverom minulého týždňa to však stále predstavuje pokles. Za mesiac august klesol o 2,2 %.
Investori čakajú najmä na údaje o vývoji na pracovnom trhu za august, ktoré americké ministerstvo práce zverejní v piatok 5. septembra. Čaká sa aj na skoršie dáta o tvorbe pracovných miest v súkromnom sektore a o počte voľných pracovných pozícií. Okrem toho na trhy vplývajú údaje z minulého týždňa o vývoji inflácie za júl, ktorá sa zrýchlila, ako aj pokračujúci konflikt prezidenta Donalda Trumpa s vedením americkej centrálnej banky (Fed).
Trhy predpokladajú, že Fed na 90 % zníži hlavnú úrokovú sadzbu na septembrovom zasadnutí o 25 bázických bodov. Zároveň odhadujú, že do jesene budúceho roka zredukuje sadzbu o 100 bázických bodov. Niektorí analytici však nevylučujú, že centrálna banka na najbližšom zasadnutí zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov.
