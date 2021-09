Dovozné ceny v USA klesli prvýkrát od konca minulého roka

Washington 15. septembra (TASR) - Dovozné ceny v USA minulý mesiac nečakane klesli. To bolo ich prvé zníženie od konca minulého roka.



Importné ceny v auguste padli o 0,3 % po náraste o 0,4 % v júli, uviedlo americké ministerstvo práce. To bol ich prvý pokles od októbra 2020. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,3 %.



Ceny dovozu palív sa v auguste znížili o 2,3 % po +3 % v júli. Bez započítania cien palív dovozné ceny klesli o 0,1 % po +0,1 %.



Exportné ceny stúpli o 0,4 % po zvýšení o 1,1 % v minulom mesiaci, pričom ekonómovia prognózovali +0,5 %.



Výrazne sa zotavili ceny vývozu poľnohospodárskych produktov, ktoré v auguste stúpli o 1,1 % po páde o 1,7 % v júli. Ceny exportu mimo poľnohospodárskych produktov sa zvýšili o 0,2 % po +1,4 %.



V medziročnom porovnaní dovozné ceny v auguste vzrástli o 9 % a vývozné ceny o 16,8 %.