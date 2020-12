Centrálna banka by mohla pandemický program nákupu aktív predĺžiť

Frankfurt nad Mohanom 4. decembra (TASR) - Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) pravdepodobne odsúhlasí predĺženie núdzového pandemického programu nákupu aktív (PEPP) o celý rok, ak takéto predĺženie navrhne Výkonná rada. To by znamenalo pokračovanie programu do polovice roka 2022. Uviedli to v piatok zdroje oboznámené so situáciou.



Zasadnutie ECB sa uskutoční 10. decembra, pričom banka už v októbri uviedla, že plánuje oznámiť nový balík monetárnych stimulov. Na to šéfka ECB Christine Lagardová začiatkom novembra informovala, že v rámci tohto balíka by sa banka mala zamerať najmä na program PEPP a podporu komerčných bánk prostredníctvom dlhodobých lacných úverov.



Podľa zdrojov viacero členov Rady guvernérov je ochotných podporiť predĺženie PEPP o 12 mesiacov. Patria k nim aj takí členovia, ktorí by osobne preferovali predĺženie o šesť mesiacov.



Ak sa program, ktorý by mal podľa doterajších plánov trvať minimálne do konca júna 2021, predĺži o 12 mesiacov, výrazne to prekoná odhady trhov. Ekonómovia oslovení v priebehu tohto týždňa agentúrou Bloomberg uviedli, že očakávajú predĺženie programu o šesť mesiacov, teda do konca budúceho roka. Zároveň počítajú so zvýšením jeho objemu o 500 miliárd eur, čo znamená na 1,85 bilióna eur.