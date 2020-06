Európska centrálna banka ešte viac uvoľnila menovú politiku

Frankfurt nad Mohanom 4. júna (TASR) – Európska centrálna banka (ECB) uvoľnila menovú politiku o niečo viac, než sa čakalo. Rada guvernérov ECB dnes zvýšila objem núdzového pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) o 600 miliárd eur na celkovo 1,35 bilióna eur a predĺžila jeho platnosť minimálne do konca júna 2021. Trh počítal so zvýšením len o 500 miliárd eur.



Úprava programu PEPP bola reakciou na zníženie inflačnej prognózy spôsobenou negatívnym vplyvom pandémie nového koronavírusu. Rozšírenie PEPP je podľa ECB spôsobom, ako uvoľniť menovú politiku a podporiť financovanie v reálnej ekonomike.



Program bude pokračovať flexibilným spôsobom, kým sa podľa Rady guvernérov neskončí obdobie koronakrízy, v každom prípade však minimálne do konca júna 2021. ECB bude reinvestovať objem splátok istiny z cenných papierov získaných v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2022.



Rada guvernérov ECB tiež ponechala kľúčovú sadzbu na nule, depozitnú sadzbu na -0,50 percenta a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 percenta.



Rada guvernérov očakáva, že hlavné úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach alebo ešte klesnú, kým sa výhľad rastu spotrebiteľských cien nezačne výrazne približovať k inflačnému cieľu ECB. Táto konvergencia sa navyše musí konzistentne prejavovať v dynamike inflácie. ECB sa snaží dosiahnuť v strednodobom horizonte medziročnú mieru inflácie tesne pod dvoma percentami.



ECB takisto bude pokračovať v programe nákupov aktív (APP) tempom 20 miliárd eur mesačne. Rada guvernérov naďalej predpokladá, že program nákupu aktív bude pokračovať, kým to bude potrebné na zosilnenie stimulačného vplyvu nastavenia základných sadzieb. Program sa skončí až tesne predtým, než ECB začne zvyšovať svoje kľúčové sadzby.



ECB bude pokračovať v reinvestovaní plného objemu splátok istiny z dlhopisov získaných v rámci programu nákupu aktív (APP) ešte dlhší čas po tom, ako začne zvyšovať úrokové sadzby, a v každom prípade tak dlho, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivých likvidných podmienok a vysokého stupňa menovej akomodácie.



Rada guvernérov tiež vyhlásila, že je pripravená upraviť všetky svoje nástroje, ak to bude potrebné na trvalé približovanie tempa rastu cien smerom k jej inflačnému cieľu.