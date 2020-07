Európska centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky

Frankfurt nad Mohanom 16. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami trhu nezmenila nastavenie menovej politiky.



Rada guvernérov ECB vo štvrtok ponechala kľúčovú sadzbu na nule, depozitnú sadzbu na -0,50 % a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 %.



Rada guvernérov očakáva, že hlavné úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach alebo ešte klesnú, kým sa výhľad rastu spotrebiteľských cien nezačne výrazne približovať k inflačnému cieľu ECB. Táto konvergencia sa navyše musí konzistentne prejavovať v dynamike inflácie. ECB sa snaží dosiahnuť v strednodobom horizonte medziročnú mieru inflácie tesne pod dvoma percentami.



ECB ďalej uviedla, že bude pokračovať v núdzovom pandemickom programe nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP), ktorý spustila koncom marca. Jeho celkový objem je nastavený na 1,350 bilióna eur. Program bude pokračovať flexibilným spôsobom, kým sa podľa Rady guvernérov neskončí obdobie koronakrízy, v každom prípade však minimálne do konca júna 2021.



ECB takisto bude pokračovať v programe nákupov aktív (APP) tempom 20 miliárd eur mesačne spoločne s dodatočným dočasným zvýšením objemu o 120 miliárd eur do konca roka. Rada guvernérov naďalej predpokladá, že program nákupu aktív APP bude pokračovať, kým to bude potrebné na umocnenie stimulačného vplyvu nastavenia základných sadzieb. Program sa skončí až tesne predtým ako ECB začne zvyšovať svoje kľúčové sadzby.



ECB takisto bude pokračovať v reinvestovaní plného objemu splátok istiny z dlhopisov získaných v rámci programu nákupu aktív (APP) ešte dlhší čas po tom, ako začne zvyšovať úrokové sadzby, a v každom prípade tak dlho, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivých likvidných podmienok a vysokého stupňa menovej akomodácie.



ECB bude takisto naďalej poskytovať dostatočnú likviditu prostredníctvom refonančných operácií.



Rada guvernérov tiež vyhlásila, že je pripravená upraviť všetky svoje nástroje, ak to bude potrebné, na trvalé približovanie tempa rastu cien smerom k jej inflačnému cieľu.