Financie: ECB spomalila nákup dlhopisov

Frankfurt nad Mohanom 2. marca (TASR) - Európska centrálna banka v minulom týždni spomalila nákup dlhopisov v rámci núdzového pandemického programu. To signalizuje, že ECB sa spolieha predovšetkým na verbálne intervencie, aby zastavila rast výnosov dlhopisov, ktorý ohrozuje zotavenie ekonomiky eurozóny.



Hrubé nákupy v rámci núdzového pandemického programu PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) dosiahli v minulom týždni 16,9 miliardy eur, čo bolo najmenej za 4 týždne. A to aj napriek varovaniam viacerých vysoko postavených predstaviteľov ECB, že eurozóna by zrejme nezvládla zvýšenie nákladov na obsluhu dlhu.



Člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta v utorok vyhlásil, že rýchly rast výnosov vládnych dlhopisov v uplynulých týždňoch "je neželaný a je potrebné mu vzdorovať". Dodal, že ešte nie je neskoro. "Hodnotíme situáciu na trhu, môžeme intervenovať a rekalibrovať tempo našich nákupov. Počas uplynulých 12 mesiacov sme boli vysoko efektívni. A myslím, že stále dokážeme účinne riadiť situáciu na trhu a výnosy."