ECB vyzvala banky, aby do októbra nevyplácali dividendy

Frankfurt nad Mohanom 28. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vyzvala banky v eurozóne, aby minimálne do októbra nevyplácali dividendy a zmrazili aj programy spätného odkúpenia akcií. Zisky by mali použiť na podporu ekonomiky zasiahnutej šírením nového koronavírusu.



"S cieľom zvýšiť kapacitu na absorbovanie strát a podporu úverovania firiem a domácností, nemali by banky vyplácať dividendy za finančné roky 2019 a 2020 minimálne do 1. októbra 2020," uviedla ECB. Zároveň však dodala, že jej rozhodnutie nebude znamenať "retroaktívne zrušenie" dividend za rok 2019, ktoré už banky vyplatili. Okrem toho, ako informovala ECB, banky by mali zmraziť aj programy spätného odkupovania akcií.



Nemecká banková asociácia informáciu ECB s nevôľou prijala, očakáva však, že pôjde o jednorazovú záležitosť. Podľa predsedu asociácie Christiana Ossiga totiž inak budú mať banky problém nájsť investorov.