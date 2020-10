Emisie dlhopisov EÚ sa stretli s obrovským záujmom investorov

Amsterdam 20. októbra (TASR) - Prvá ponuka sociálnych dlhopisov Európskej únie (EÚ) na boj s následkami koronakrízy sa stretla s mimoriadnym záujmom, pričom dopyt po dlhopisoch bol rekordný, uviedli bankári zapojení do emisie. Emisia 10- a 20-ročných dlhopisov odštartovala financovanie programu SURE na podporu zamestnanosti v mimoriadnych situáciách.



Celkový dopyt po dlhopisoch dosiahol 233 miliárd eur a 14-násobne prevýšil ponuku v hodnote 17 miliárd eur. EÚ v utorok predávala 10-ročné dlhopisy v objeme 10 miliárd eur a 20-ročné dlhopisy v objeme 7 miliárd eur.



Utorkové emisie dlhopisov sú súčasťou ambiciózneho plánu EÚ zvýšiť svoj dlh 15-násobne v priebehu necelého desaťročia, aby financovala dva programy na pomoc členským štátom bojujúcim s koronakrízou. EÚ, ktorá bola doteraz len malým dlžníkom na úrovni Slovenska, sa tak má stať jedným z najväčších emitentov dlhu. Aj preto boli utorkové emisie pozorne sledované.



Šéf obchodov s dlhopismi spoločnosti Union Investment Christian Kopf označil utorkovú emisiu EÚ za "míľnik v dejinách európskeho trhu so štátnymi dlhopismi". "Európska komisia sa totiž do roku 2026 môže s objemom dlhopisov potenciálne až 850 miliárd eur stať jedným z najsilnejších hráčov na kapitálovom trhu."



Dlhopisy, ktorými EÚ financuje program SURE, sa nazývajú sociálnymi dlhopismi (Social Bonds) a patria medzi takzvané udržateľné dlhopisy, ktoré aktuálne zažívajú boom. Medzi jeho dôvody patria globálna klimatická kríza a pandémia nového koronavírusu.



Veľký záujem o dlhopisy jasne signalizuje, že EÚ môže v prípade potreby bez problémov zvýšiť emisie dlhopisov, uviedol stratég ING Antoine Bouvet.



Dôvodom veľkého záujmu investorov bolo aj to, že ponúkajú vyššie výnosy než nemecké dlhopisy s veľmi podobným ratingom, ale tiež vyšší než francúzske dlhopisy, ktoré majú horší rating. Dve z troch hlavných ratingových agentúra hodnotia úverovú bonitu EÚ najvyššou známkou (AAA). Ďalším faktorom, ktorý podporil dopyt, sú nákupy dlhopisov Európskou centrálnou bankou (ECB).