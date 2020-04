EP podporil európske dlhopisy na financovanie obnovy po koronakríze

Brusel 17. apríla (TASR) - Európsky parlament (EÚ) podporil takzvané recovery bonds, teda európske dlhopisy zabezpečené úniovým rozpočtom. Prostredníctvom nich by sa mali financovať budúce investície do obnovy, nie zdieľať existujúce dlhy. Táto výzva získala podporu väčšiny poslancov, ako v piatok potvrdili viaceré frakcie Európskeho parlamentu (EP), a je súčasťou rezolúcie o opatreniach na boj s pandémiou.



Tento návrh zodpovedá približne myšlienke, ktorú predložila Európska komisia (EK), emitovať dlhopisy s pomocou garancií z rozpočtu Európskej únie (EÚ) a získané peniaze poskytnúť krajinám EÚ na obnovu po kríze. EK aktuálne rozpracúva detaily tohto modelu. Tieto dlhopisy by sa mohli stať témou rokovania videosamitu lídrov štátov a vlády členských štátov EÚ, ktorý sa bude konať na budúci štvrtok (23. 4.). Šéfka EK Ursula von der Leyenová už vyhlásila, že na zotavenie po tejto kríze bude potrebný nový Marshallov plán v objeme vyše jedného bilióna eur.



Pozadím aktuálnej diskusie je nevyriešený spor týkajúci sa spoločných európskych dlhopisov, takzvaných koronabodov. Severné krajiny, ako Holandsko a Nemecko, ich odmietajú, naopak, požadujú ich Španielsko, Taliansko či Francúzsko. EK sa svojím návrhom snaží o nájdenie kompromisného riešenia.