EÚ dala Bulharsku zelenú na zavedenie eura v roku 2026

Brusel 4. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) v stredu schválila zavedenie eura v Bulharsku od 1. januára 2026, ktoré sa tak stane 21. členom eurozóny. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Európska komisia (EK) uviedla, že Bulharsko splnilo prísne kritériá a jeho ekonomika je dostatočne pripravená na zavedenie spoločnej európskej meny. V správe Komisie sa uvádza, že po znížení inflácie Bulharsko teraz spĺňa všetky požiadavky na to, aby sa stalo 21. krajinou menovej únie.



„Euro je hmatateľný symbol európskej sily a jednoty,“ povedala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. „Vďaka euru sa bulharská ekonomika stane silnejšou, s väčším objemom obchodu s partnermi z eurozóny, priamymi zahraničnými investíciami, prístupom k financiám, kvalitnými pracovnými miestami a s vyššími reálnymi príjmami,“ uviedla.



Pozitívne stanovisko vydala aj Európska centrálna banka, ktorá ocenila „obrovské odhodlanie Bulharska vykonať potrebné úpravy“.



Bulharsko je členom Európskej únie od roku 2007 a pôvodne plánovalo nahradiť svoju národnú menu lev eurom už v roku 2024. Tento krok však muselo odložil pre vysokú mieru inflácie v krajine, ktorá v tom čase dosiahla 9,5 %. Na to, aby členský štát EÚ pripojili k menovej únii, musí preukázať, že jeho inflácia nie je mimo kontroly a je maximálne o 1,5 percentuálneho bodu vyššia, ako je miera inflácie troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami.



V minulom roku Bulharsko splnilo všetky kritériá na vstup do menovej únie okrem inflácie. Za 12 mesiacov do apríla 2025 dosiahla priemerná miera inflácie v Bulharsku 2,7 %, čo je tesne pod referenčnou hodnotou.



Vstup Bulharska do eurozóny musia ešte schváliť ministri financií EÚ a Európsky parlament.



Bulharsko má za sebou tŕnistú cestu k vstupu do eurozóny. Tento krok vyvolal odpor mnohých Bulharov, pričom protesty a nedávne prieskumy ukázali, že takmer polovica opýtaných je proti prijatiu eura. Obávajú sa bolestivých ekonomických dôsledkov.