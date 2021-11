Euro je najslabšie od júla 2020, dôvodom je vývoj inflácie v USA

Frankfurt nad Mohanom 11. novembra (TASR) - Spoločná európska mena zostáva pod tlakom. Euro sa vo štvrtok ráno predávalo po 1,1465 USD, čo bolo najmenej od júla 2020. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu (10. 11.) popoludní referenčný kurz eura na 1,1558 USD/EUR.



Dôvodom výrazného oslabenia spoločnej meny sú nové údaje o vývoji inflácie v USA. Stredajšia správa ukázala, že spotrebiteľské ceny v októbri medziročne stúpli o 6,2 %, čo bol ich najprudší nárast za 31 rokov. Vysoká inflácia budí očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla začať zvyšovať úrokové sadzby skôr, než sa predpokladalo. To podporuje dolár.



Vo štvrtok sa neočakávajú makroekonomické údaje, ktoré by mohli dať devízovému trhu nové impulzy. V USA majú z dôvodu sviatku voľný deň. Vyjadriť by sa však mali niektorí predstavitelia ECB.