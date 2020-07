Euro je voči doláru najsilnejšie takmer za 2 roky

Frankfurt nad Mohanom/New York 27. júla (TASR) - Euro sa voči doláru dostalo na začiatku nového týždňa takmer na 2-ročné maximum. Negatívny vplyv na dolár má rýchle šírenie nového koronavírusu v USA. Investori tiež čakajú, že americká centrálna banka (Fed) tento týždeň potvrdí svoj záväzok podporovať ekonomiku uvoľnenou menovou politikou.



"Zdá sa, ako keby sme boli svedkami, ako dolár stráca svoju korunu," uviedol analytik firmy OANDA Edward Moya. Fed bude podľa neho zrejme naďalej signalizovať, že je pripravený urobiť viac na podporu ekonomiky. "Zotavovanie ekonomiky USA nebude ani zďaleka také hladké ako to, ktoré sa odvíja v Európe."



Menový výbor (FOMC) Fedu podľa očakávaní trhu v stredu (29. 7.) po svojom zasadnutí zopakuje, že v najbližších rokoch udrží sadzby v blízkosti nuly.



Kurz eura sa v pondelok dostal až na 1,763 USD/EUR, čo bolo najviac od septembra 2018. Spoločná mena neskôr prišla o časť ziskov a neskoro popoludní sa predávala s plusom 0,87 % po 1,755 USD.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila v pondelok referenčný kurz na 1,1760 (v piatok: 1,1608) USD/EUR.



Podľa Moyu by kurz eura mohol pokračovať v raste smerom k 1,20 USD/EUR, ak sa Európe podarí zabrániť rýchlemu šíreniu nového koronavírusu.



Dolárový index v pondelok klesol až na 93,60 bodu, čo bolo najmenej od júna 2018. Neskoro popoludní sa dolárový index so stratou 0,76 % nachádzal na úrovni 93,64 bodu.