Financie: Euro pokračovalo v stredu v oslabovaní

Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Spoločná európska mena pokračovala uprostred týždňa v oslabovaní po výraznom utorkovom (21. 11.) poklese. V stredu neskoro popoludní sa predávala po 1,0861 USD, pričom ešte ráno sa jej kurz pohyboval tesne nad úrovňou 1,09 USD/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila referenčný kurz eura v stredu popoludní na 1,0911 (v utorok: 1,0955) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9165 (0,9128) eura.



Jedným z dôvodov strát eura boli prekvapujúco dobré údaje z amerického trhu práce. Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol viac, než sa očakávalo. To signalizuje, že vysoké úrokové sadzby ešte stále nespôsobili ochladenie na trhu práce v USA, ktorý je naďalej napätý. Silný trh práce podporuje rast miezd, čím tiež zvyšuje cenové tlaky.



Okrem toho prieskum Michiganskej univerzity ukázal, že spotrebiteľská dôvera sa v novembri zhoršila menej, ako sa pôvodne očakávalo.



Aktuálne údaje teda signalizujú vysoký rast ekonomiky v USA, čo znamená, že cenové tlaky zrejme neklesnú dostatočne na to, aby americká centrálna banka (Fed) mohla v dohľadnom čase začať uvoľňovať menovú politiku.