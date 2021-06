Euro pokračuje v poklese, jeho kurz padol až na 1,1921 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) - Spoločná európska mena pokračuje vo štvrtok v poklese. Jej kurz padol až na 1,1921 USD/EUR, čo bolo takmer o 2 centy menej ako v stredu (16. 6.). Euro je voči doláru najslabšie za takmer dva mesiace.



Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz eura na 1,1937 (v stredu 1,2124) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8377 (0,8248) eura.



Nielen euro, ale aj ďalšie svetové meny, ako napríklad britská libra, sa voči doláru výrazne oslabili. Dôvodom bola zmena rétoriky americkej centrálnej banky (Fed), ktorá signalizovala, že zrejme začne sprísňovať svoju extrémne uvoľnenú menovú politiku skôr, než sa doteraz predpokladalo.



Menový výbor (FOMC) Fedu síce v stredu ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 0 % až 0,25 % a nezmenil tempo nákupu dlhopisov, ale zvýšil ekonomickú aj inflačnú prognózu a uviedol, že očakáva prvý nárast sadzieb už v roku 2023, pričom do konca roka 2023 by sa sadzby mohli zvýšiť dvakrát. Navyše, šéf Fedu Jerome Powell signalizoval, že FOMC začal diskusiu o utlmení programu nákupu dlhopisov.



Dolár zareagoval na zmenu vyhliadok menovej politiku Fedu výrazným posilnením. Vzrástli aj výnosy dlhopisov americkej vlády. "Trhy sa pripravujú na prísnejšiu menovú politiku," uviedol ekonóm VP Bank Thomas Gitzel.



Podľa expertov by Fed mohol začať utlmovať program nákupu dlhopisov niekedy na prelome roka. Aktuálne nakupuje dlhopisy za minimálne 120 miliárd USD (100,53 miliardy eur) mesačne. To však bude vo veľkej miere závislé od vývoja pandémie.



(1 EUR = 1,1937 USD)