Americký dolár sa v utorok voči Euru posilnil

New York 28. decembra (TASR) - Americký dolár sa v utorok posilnil. Podporili ho očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla v rámci boja s infláciou zvýšiť úrokové sadzby už v marci. Rast na akciových trhoch mal negatívny vplyv na japonský jen, ktorý je považovaný za bezpečný prístav v časoch neistoty.



Dolárový index, ktorý meria vývoj dolára k šiestim dôležitým svetovým menám, v utorok stúpol o 0,217 % na 96,261 bodu.



Menový výbor (FOMC) Fedu po svojom decembrovom zasadnutí uviedol, že v marci ukončí pandemický nákup dlhopisov, čo otvorí dvere zvýšeniu úrokových sadzieb. Fed tiež uviedol, že jeho kľúčová sadzba by do konca budúceho roka mohla vzrásť trikrát o štvrť percentuálneho bodu, keďže ekonomika sa blíži k plnej zamestnanosti a inflácia pokračuje v prudkom zrýchľovaní. Aktuálne trh počíta s tým, že Fed by mohol prvýkrát zvýšiť sadzby už v marci.



Kurz jenu klesol až na 114,935 JPY/USD, čo bol najslabší kurz od 26. novembra. Japonská mena sa neskôr zotavila na 114,795 JPY/USD.