Eurokomisia stanovila rozpočet EÚ na rok 2026 na 193,26 miliardy eur

Brusel 4. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že stanovila rozpočet EÚ na rok 2026 na 193,26 miliardy eur, ktorý by mal byť doplnený o odhadovaných 105,32 miliardy eur vo výplatách v rámci plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU). Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že vychádzajúc zo strednodobej revízie viacročného finančného rámca (VFR) je budúcoročný návrh rozpočtu navrhnutý tak, aby podporoval strategické ciele Únie vrátane ďalšej podpory Ukrajiny, posilňovania konkurencieschopnosti, riadenia migrácie, bezpečnosti a obrany a strategických investícií.



Návrh rozpočtu prichádza po sérii nepredvídaných udalostí v období plynutia prvej polovice VFR na roky 2021 - 2027, vrátane globálnej pandémie, energetickej krízy a prudkého nárastu inflácie, vojny Ruska proti Ukrajine a rastúceho geopolitického napätia na globálnej scéne.



Aj návrh rozpočtu EÚ na rok 2026 preukazuje svoju všestrannosť pri riešení nového vývoja, zároveň však naznačil aj limity vlastných zdrojov, čo si vyžaduje revíziu VFR v polovici obdobia s cieľom riešiť najpálčivejšie problémy - pomoc pre Ukrajinu, riadenie migrácie a reakciu na krízu na Blízkom východe.



Eurokomisár pre rozpočet, boj proti podvodom a verejnú správu Piotr Serafin v správe pre médiá spresnil, že rozpočet EÚ bol doteraz schopný reagovať na bezprecedentnú globálnu nestabilitu a naďalej financoval kľúčové priority v rámci Únie aj mimo nej. „Priestor na manévrovanie, keď vstupujeme do posledných dvoch rokov súčasného dlhodobého rozpočtu EÚ, sa obmedzuje a väčšina možností je vyčerpaná. Vnímam to aj ako dôležité ponaučenie pre prípravu ďalšieho finančného rámca, ktorého návrhy predložíme v júli,“ uviedol Serafin.



Rozpočet na rok 2026 zahŕňa stabilné a predvídateľné financovanie Ukrajiny, ako aj posilnené financovanie bezpečnosti a obrany, azylu a migrácie.



Komisia navrhla vyčleniť celkové rozpočtové prostriedky vo výške 193,262 miliardy eur na nasledovné priority EÚ: jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 22,054 mld. eur; súdržnosť, odolnosť a hodnoty 71,726 mld. eur (z toho na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 56,592 mld. a na odolnosť a hodnoty 15,133 mld.); prírodné zdroje a životné prostredie 56,971 mld. eur (z toho výdavky súvisiace s trhom a priame platby 40,465 mld.); migrácia a správa hraníc 5,010 mld. eur; bezpečnosť a obrana 2,803 mld. eur; susedstvo a svet 15,505 mld. eur; európska verejná správa 13,475 mld. eur; tematické špeciálne nástroje 5,715 mld. eur.



Ročný rozpočet na rok 2026 musia do konca tohto roka schváliť aj poslanci Európskeho parlamentu a členské štáty (Rada EÚ).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)