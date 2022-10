Telefonický podvod falošný bankár je už aj na Slovensku

Bratislava 3. októbra (TASR) - Falošný bankár je už aj na Slovensku. Ide o veľmi sofistikovaný podvod, ktorý sa ťažko odhalí. Informovala o tom Katarína Ragáčová, PR špecialistka Slovenskej sporiteľne.



Upozornila, že klienti bánk sa ocitajú pod paľbou telefonických podvodníkov. Horšie je, že podvody sú čoraz dômyselnejšie. Slovenská sporiteľňa aktuálne eviduje už desiatky takýchto pokusov o zneužitie.



Spresnila, že z angličtiny prešli podvodníci do češtiny a telefónne číslo, ktoré sa zobrazí na displeji volaného klienta, dokážu zamaskovať tak, že sa javí ako číslo jeho banky, a to napriek tomu, že z neho podvodník nevolá.



"Volajúci sa predstaví ako zamestnanec banky a môže sa stať, že sa predstaví dokonca pod menom jej reálneho pracovníka, či dokonca zašle aj falošný identifikačný preukaz. Následne klienta informuje o tom, že v jeho mene požiadal niekto o úver, a odporučí mu obrátiť sa na pobočku banky pre zrušenie úveru," priblížil podvod Ján Adamovský, šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne.



"Avšak skôr ako tak klient stihne spraviť, zavolá mu falošný policajt a informuje ho, že bol spáchaný trestný čin v súvislosti s úverovým podvodom," doplnil Adamovský. Falošná polícia si s ním dokonca dohodne stretnutie. "Týmto spôsobom chcú podvodníci zvýšiť svoju dôveryhodnosť," upozornil Adamovský.



Zneistenie klienta podľa neho pokračuje ďalšou sériou telefonátov. Nasledujúci je opäť od "zamestnanca banky", ktorý mu ponúkne riešenie situácie, aby si zobral v banke maximálny možný úver, vyčerpal úverový limit, a teda podvodníka predbehol. Ak na túto hru klient pristúpi, v ďalšom kole dostane pokyny, ako má previesť financie na bezpečný účet až do času, keď sa situácia vyrieši.



"V nám známych scenároch nasmerujú klienta do pobočky banky s tým, aby si vybral celú hotovosť z poskytnutého úveru, napríklad pod zámienkou kúpy auta. Poskytnú mu QR kódy s logom banky a navigujú ho do kryptomatov na nákup bitcoinov," zdôraznil Adamovský. Samozrejme, ako pri iných podvodoch, aj tu podľa neho príde klient o peniaze.



Pripomenul, že tento typ podvodov sa pred časom objavil v Česku, kde ho nazvali "falošný bankár". V posledných dňoch sa zaznamenali desiatky prípadov s týmto scenárom už aj v najväčšej banke na Slovensku. Ako to celé funguje, sa dá vidieť aj na youtubovom videu Podvodníci, kteří se vydávají za policii.



"V našej banke robíme maximum pre to, aby sme ochránili peniaze klientov. Okrem využívania najmodernejších bezpečnostných technológií pravidelne vzdelávame našich zamestnancov a informujeme klientov, aby vedeli predchádzať hrozbám. Dôležité však je, aby boli aj ľudia obozretní a nenechali sa oklamať," uzatvoril Adamovský.