Mesterová: Fed by mohol budúci rok začať zvyšovať úrokové sadzby

Cleveland 24. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) by mala začať obmedzovať monetárne stimuly už v novembri a na budúci rok by už mohla začať zvyšovať úrokové sadzby, uviedla šéfka clevelandského Fedu Loretta Mesterová. Podmienkou je, že trh práce bude pokračovať v zotavovaní, ako sa očakáva.



Fed sľúbil, že bude pokračovať v nákupe aktív tempom 120 miliárd USD mesačne, kým ekonomika neurobí výrazný pokrok smerom k jeho cieľom, ktorými sú plná zamestnanosť a inflácia na úrovni 2 %.



"Podľa môjho názoru ekonomika tieto podmienky splnila a podporuje začiatok spomalenia našich nákupov v novembri a ich ukončenia počas prvej polovice budúceho roka," uviedla Mesterová. Ekonomika sa ešte síce nedostala k plnej zamestnanosti, ale Mesterová predpokladá, že podmienky pre zvýšenie sadzieb budú splnené do konca roka 2022.



Podľa Mesterovej zostane menová politika Fedu stimulačná aj po tom, čo Fed zníži tempo nákupu aktív, keďže stále bude zvyšovať svoju bilanciu. Dodala, že nový koronavírus má stále vplyv na ekonomiku a zvyšuje neistotu prognózy ďalšieho vývoja, ale každou ďalšou vlnou sa vplyv pandémie na ekonomickú aktivitu zmenšuje.