Fed má ešte priestor na znižovanie sadzieb, tvrdí J. William
Najbližšie zasadnutie menového výboru (FOMC) Fedu sa bude konať 9. a 10. decembra.
Autor TASR
New York 21. novembra (TASR) - Šéf newyorského Fedu John Williams vidí priestor na ďalšie úpravy úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Williams očakáva, že americká centrálna banka (Fed) môže pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, keďže slabosť trhu práce je väčšou ekonomickou hrozbou ako inflácia. Williams sa pridal na stranu tých predstaviteľov Fedu, ktorí považujú nastavenie úrokových sadzieb naďalej za reštriktívne, pokiaľ ide o ekonomický rast.
„Považujem menovú politiku za mierne reštriktívnu, hoci o niečo menej ako pred našimi nedávnymi opatreniami,“ uviedol Williams vo svojom prejave v Santiagu v Čile. „Preto stále vidím v blízkej budúcnosti priestor na ďalšie úpravy kľúčovej úrokovej sadzby, aby sa politika priblížila neutrálnemu nastaveniu, čím by sa zachovala rovnováha pri dosahovaní oboch našich cieľov.“
„Podľa môjho hodnotenia sa riziká poklesu zamestnanosti zvýšili v dôsledku ochladenia trhu práce, zatiaľ čo riziká zrýchlenia inflácie sa do istej miery znížili,“ uviedol Williams. „Základná inflácia naďalej klesá bez akýchkoľvek dôkazov o sekundárnych efektoch vyplývajúcich z ciel.“
Williams si podobne ako mnohí iní predstavitelia Fedu myslí, že pokrok v oblasti inflácie stagnuje v dôsledku vplyvu ciel a ďalších faktorov. Dlhodobé inflačné očakávania sú však podľa neho naďalej pod kontrolou, čo dáva Fedu priestor na manévrovanie. Inflácia by sa podľa neho mala vrátiť na cieľovú úroveň do roku 2027.
Najbližšie zasadnutie menového výboru (FOMC) Fedu sa bude konať 9. a 10. decembra. Obchodníci naďalej s pravdepodobnosťou 64 % predpokladajú, že Fed zníži úrokové sadzby.
