Americká centrálna banka sa nechystá znižovať úrokové sadzby

New York 20. februára (TASR) - Zástupca šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Richard Clarida schladil očakávania obchodníkov, ktorí počítali s ďalším uvoľnením menovej politiky.



Rekordná expanzia ekonomiky USA pokračuje, pričom miera nezamestnanosti sa pohybuje v blízosti 50-ročného minima. Inflácia je mierna a posledné čísla signalizujú, že výrobný sektor sa začína zotavovať z vlaňajšieho poklesu spôsobeného colnými spormi. Akcie takisto pokračujú v raste a kľúčové akciové indexy pohybujú na v blízkosti rekordných maxím.



Clarida zopakoval, že "fundamenty v USA sú silné", aj keď Fed monitoruje riziká, predovšetkým situáciu okolo epidémie koronavírusu. "Očividne je to niečo, čo zrejme bude mať výrazný vplyv na rast Číny v 1. kvartáli," povedal v rozhovore pre CNBC. V tejto chvíli však podľa neho nič nenaznačuje, že by to malo nejaký vplyv na menovú politiku Fedu.



Podľa Claridu ani trh v skutočnosti nepočíta s ďalším znížením úrokových sadzieb, aj keď rast akcií by to mohol sugerovať.



Menový výbor (FOMC) Fedu na svojich posledných dvoch zasadnutiach nemenil kľúčovú sadzbu, ktorej pásmo je stanovené na 1,5 % až 1,75 %. Zápisnica z januárového zasadnutia FOMC zverejnená v stredu (19. 2.) ukázala, že členovia výboru považujú nastavenie menovej politiky za primerané aktuálnej situácii v ekonomike.