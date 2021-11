Financie: Fed zrejme zrýchli obmedzovanie monetárnych stimulov

Washington 30. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) uvažuje pre vysokú infláciu o zrýchlení ukončovania nákupov aktív, uviedol jej šéf Jerome Powell. Priznal, že tempo rastu cien zostane vysoké ešte počas budúceho roka.



Powell vo svojom vystúpení pred výborom Senátu signalizoval, že obmedzovanie nákupov dlhopisov bude zrejme rýchlejšie, než Fed ohlásil tento mesiac. Podľa neho bude menový výbor (FOMC) o zrýchlení ukončovania nákupov diskutovať na svojom decembrovom zasadnutí.



"Ekonomika je v tejto chvíli veľmi silná a inflačné tlaky sú vyššie, preto je podľa môjho názoru primerané uvažovať o zrýchlení ukončovania našich nákupov dlhopisov, ktoré sme aktuálne ohlásili na našom novembrovom zasadnutí," uviedol Powell s tým, že nákupy by sa mohli definitívne ukončiť o niekoľko mesiacov skôr, než sa plánovalo.



Inflácia by sa podľa Powella mala na budúci rok síce výrazne spomaliť, ale očakáva, že niektoré faktory podporujúce rast cien, ako sú napríklad problémy dodávateľských reťazcov, pretrvajú hlboko do budúceho roka.



"Myslím si, že riziko trvalo zvýšenej inflácie stúplo," priznal Powell. Navyše, situácia na trhu práce sa výrazne zlepšila a "platy veľmi rýchlo rastú".



V októbri sa tempo medziročného rastu spotrebiteľských cien v USA zrýchlilo na 6,2 %, pričom inflačný cieľ Fedu je stanovený na 2 %.



Akciové trhy na Powellovo vystúpenie, ktoré podporilo očakávania rýchlejšieho sprísňovania menovej politiky v USA, zareagovali negatívne a výrazne sa oslabili.