Firmy uprednostňujú vo zvýšenej miere firemné platobné karty

Platobné karty na firemné účely sa rozdeľujú na debetné, kreditné a charge karty.

Bratislava 2. júna (TASR) - Z hotovosti sa vo firmách stáva archívna záležitosť. Majitelia firiem totiž prichádzajú na výhody spojené s firemnými platobnými kartami vydanými aj pre ich zamestnancov.



Podľa Marcely Královej, podpredsedníčky Združenia pre bankové karty (ZBK), ak zamestnancom firma vybavila v banke kartu s poistením, sú poistení pri každej ceste do zahraničia. Pre firmu je zase výhodné, že dostane výpis všetkých transakcií, má prehľad o čerpaní, čo je dôležité aj na správne vyúčtovanie služobných ciest.



Platobné karty na firemné účely sa rozdeľujú na debetné, kreditné a charge karty. "V rámci týchto kategórií vydávajú banky rôzne produkty od kariet vhodných pre malých podnikateľov až po firemné karty pre zamestnancov veľkých korporácií," tvrdí Králová. Jednotlivé typy platobných kariet sa pritom líšia svojimi parametrami, službami a benefitmi, ale aj vzhľadom. Podľa toho, akú kartu si klient zvolí, sa rôznia aj poplatky.



Pri výbere karty rozhoduje oblasť podnikania, ale aj to, na čo sa bude firemná karta najčastejšie používať. "Je rozdiel, či chce kartu malý podnikateľ, ktorý kreditnou kartou potrebuje vykryť dočasný nedostatok hotovosti a potrebuje nakúpiť materiál, alebo malý podnikateľ, ktorý často cestuje do zahraničia. A úplne iný prípad je zase väčšia spoločnosť, ktorá chce dať karty jednotlivým zamestnancom na služobné cesty," hovorí Králová. Preto je dôležité ujasniť si hneď na začiatku, čo od podnikateľského účtu a k nemu vydanej karty majiteľ očakáva a čo potrebuje pri svojom podnikaní účtom vykryť.