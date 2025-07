Fiškálne príjmy Číny v 1. polroku tohto roka klesli

Peking 25. júla (TASR) - Fiškálne príjmy Číny zaznamenali v 1. polroku tohto roka opätovne pokles, pričom tempo poklesu sa udržalo na úrovni zaznamenanej za prvých päť mesiacov. Naopak, výdavky sa opäť zvýšili, avšak miernejším tempom než za obdobie od januára do konca mája. Uviedlo to v piatok čínske ministerstvo financií. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa údajov ministerstva klesli fiškálne príjmy Číny od januára do konca júna medziročne o 0,3 % na 11,56 bilióna jüanov (1,37 bilióna eur). Rovnakým tempom sa znížili aj za obdobie od januára do konca mája. Za nepriaznivým vývojom príjmov sú príjmy z daní. Tie klesli medziročne o 1,2 %, zatiaľ čo nedaňové prímy sa o 3,7 % zvýšili.



Fiškálne výdavky Číny vzrástli o 3,4 % po 4,2-percentnom raste za päťmesačné obdobie. Objem výdavkov tak dosiahol za 1. polrok 14,13 bilióna jüanov. Čína tak za prvú polovicu roka vykázala fiškálny deficit 2,57 bilióna jüanov.



Vláda si za cieľ stanovila zaznamenať za tento rok rozpočtový schodok na úrovni 5,66 bilióna jüanov. To predstavuje 4 % hrubého domáceho produktu (HDP).



(1 EUR = 8,4142 CNY)