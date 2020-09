Francúzska vláda predložila návrh rozpočtu na rok 2021

Paríž 28. septembra (TASR) - Francúzska vláda v pondelok predložila návrh rozpočtu na rok 2021, v ktorom načrtáva cestu z najhoršej povojnovej recesie. V prvom roku 2-ročného plánu obnovy by Paríž chcel do ekonomiky napumpovať stimuly v objeme 42 miliárd eur.



Vláda očakáva, že druhá najväčšia ekonomika eurozóny tento rok klesne o rekordných 10 %. Takmer dvojmesačné uzavretie ekonomiky pre nový koronavírus stiahlo krajinu do jednej z najhlbších recesií v Európe.



Paríž mobilizoval na podporu ekonomiky pri zotavovaní z koronakrízy balík v celkovej hodnote 470 miliárd eur, ktorého súčasťou sú daňové úľavy, programy na podporu zamestnanosti i garancie firemných úverov. Následkom toho by mal deficit verejného sektora dosiahnuť v tomto roku rekordných 10,2 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Francúzska ekonomika sa od skončenia uzatvorenia v máji zotavuje a vláda predpovedá na budúci rok expanziu o 8 %, ktorú by mala podporiť aj prvá tranža z plánu obnovy v celkovej hodnote 100 miliárd eur.



"Zaistíme, aby sa tých 42 miliárd eur urýchlene minulo," povedal minister financií Bruno Le Maire novinárom pri prezentácii návrhu rozpočtu na budúci rok.



Rozpočtová rada HCFP, ktorá je nezávislým kontrolným orgánom pre dohľad nad verejnými financiami, uviedla, že rastové prognózy pre tento rok sú opatrné a pre rok 2021 ambiciózne, ale plánovaný deficit považuje za dosiahnuteľný.



V dôsledku tohtoročného prudkého zvýšenia deficitu spôsobeného pandémiou COVID-19, ktorý sa v tomto roku nafúkol na 195 miliárd eur, verejný dlh stúpol a tento rok by mal dosiahnuť 117,5 % HDP po necelých 100 % HDP vlani. V roku 2021 by potom mal klesnúť na 116,2 % HDP.



Le Maire uviedol, že vyšší dlh súvisiaci s opatreniami na zmiernenie následkov koronakrízy sa splatí prostredníctvom návratu ekonomiky k rastu, opatrným fiškálnym manažmentom a štrukturálnymi reformami. Taktiež ocenil monetárne stimuly Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré znížili úročenie francúzskeho dlhu a umožnili Francúzsku nazhromaždiť prostriedky, ktoré použije na investície. "Európska centrálna banka nás chráni a umožňuje nám realizovať program obnovy."