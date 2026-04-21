< sekcia Ekonomika
Finančná správa spustila do prevádzky nový colný tranzitný systém
Z pohľadu praxe ide o zjednodušenie colných formalít pri vstupe a tranzite tovaru, ktoré zároveň prispieva k rýchlejšiemu spracovaniu vyhlásení zo strany finančnej správy, priblížil hovorca.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Finančná správa (FS) úspešne spustila do prevádzky nový colný tranzitný systém NCTS P6. Keďže ide o centralizovaný systém s elektronickou komunikáciou na medzinárodnej úrovni, zavedenie prebehlo v úzkej spolupráci s Európskou komisiou (EK). V úvodnej fáze spúšťania boli FS súčinní aj vybraní zástupcovia odbornej verejnosti, informoval v utorok hovorca daniarov Daniel Kováč.
„Tranzitný systém NCTS P6 umožňuje hospodárskym subjektom podávať tzv. kombinované tranzitné colné vyhlásenie. V praxi to znamená, že už nie je potrebné podávať samostatne aj predbežné colné vyhlásenie o vstupe do systému ICS2. Z pohľadu praxe ide o zjednodušenie colných formalít pri vstupe a tranzite tovaru, ktoré zároveň prispieva k rýchlejšiemu spracovaniu vyhlásení zo strany finančnej správy,“ priblížil hovorca.
Na národnej úrovni neboli podľa neho počas doterajšej prevádzky evidované žiadne obmedzujúce technické problémy. Komplikácie, ktoré sa vyskytli v úvodnej fáze uvedenia systému, súviseli s technickými výpadkami na strane centrálnych systémov EK a nebolo možné ich zo strany finančnej správy ovplyvniť, vysvetlil Kováč. „Finančná správa situáciu naďalej monitoruje a je pripravená operatívne reagovať na prípadné vzniknuté situácie,“ doplnil s tým, že zavedenie systému predstavuje splnenie legislatívnej povinnosti SR voči Európskej komisii.
