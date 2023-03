Analýza: Generácia Z je informovanejšia a funguje online

Bratislava 13. marca (TASR) - Generácia Z, teda mladí ľudia do 30 rokov, poznajú finančné produkty lepšie než ich rodičia, viac im dôverujú a využívajú moderné technológie. Informovala o tom finančno-sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group.



Mladí z uvedenej generácie sú na stretnutia s finančnými sprostredkovateľmi vopred pripravení. Vzhľadom na vek a neustály vývoj finančných produktov majú však menej skúseností s produktmi, ktoré ich sklamali, než generácie pred nimi, ako napríklad zle nastavené investície alebo životné poistenie, uviedol partner firmy Michal Ďuriš. "Výhodou je, že do komunikácie týkajúcej sa poistenia a investovania vstupujú s dôverou a zároveň sa zväčša v problematike viac orientujú, čo šetrí čas obom stranám," dodal.



"Klienti, ktorí pracujú v nadnárodných firmách a bežne svoje pracovné povinnosti riešia online so svojimi kolegami v zahraničí, sú na online komunikáciu zvyknutí tak, že im to nepripadá už vôbec ako niečo neštandardné," hovorí Ďuriš o skúsenostiach s generáciou Z. "Na druhej strane, klient a sprostredkovateľ by si mali sedieť aj ľudsky, inak vzťah nikdy nebude dlhodobo fungovať," doplnil.



Uviedol, že pre generáciu Z sú zdrojom získavania informácií o finančnom svete aj sociálne siete a platformy, ako sú Facebook, Instagram, YouTube či TikTok. Často sa učia o finančných novinkách od domácich či zahraničných influencerov.



Používatelia sa na Instagrame najviac zaujímajú o investovanie na akciových trhoch, životné poistenie a druhý pilier, uviedol Filip Schlosser zo spoločnosti. Pravidelne investujú na akciových trhoch okolo 100 eur mesačne.



"Keď ma klienti z generácie Z kontaktujú, najčastejšie už vedia, čo chcú, nemusím im veľa vysvetľovať," doplnil Schlosser. Uzatvára, že stretnutia potom prebiehajú prevažne online formou, no hypotéky riešia osobne z legislatívnych dôvodov. Podľa spoločnosti je výhodou pri online hovore možnosť zdieľania obrazovky, čo firma považuje za praktický spôsob, ako klientovi ukazovať rôzne pomôcky na vysvetlenie produktov.