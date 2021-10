Globálny dlh by sa mohol vyšplhať na 260 % HDP

New York 7. októbra (TASR) - Globálny dlh by sa mohol do konca roka 2021 vyšplhať až na 260 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP), ale vďaka nízkym úrokovým sadzbám bude jeho obsluha zvládnuteľná. Uviedla to ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) Global Ratings.



Hromadenie dlhu bolo nevyhnutné vzhľadom na politické reakcie počas pandémie nového koronavírusu, skonštatovala Vera Chaplinová, riaditeľka a hlavná analytička agentúry na fóre Asia Briefing Live. Dodala však, že väčší pákový efekt a oslabené úverové metriky v období zotavovania ekonomík z pandémie pravdepodobne prinesú viac bankrotov.



Zdôraznila tiež, že na úplne zotavenie globálnej ekonomiky je potrebné rozsiahle očkovanie vo všetkých častiach sveta, aby sa ľudia mohli pohodlnejšie pohybovať a aby pandémia nezničila „ázijské storočie“.



Bruce Gosper, viceprezident Ázijskej rozvojovej banky, vo štvrtok na tom istom podujatí uviedol, že región sa zotavuje a obchod ďalej ožíva. Ale redukcia chudoby sa „viac-menej zastavila v celom regióne“ a malé firmy majú stále neprimerane veľké problémy.



"Existuje nový typ chudoby, ktorý sa objavuje väčšinou v mestských oblastiach, pretože poľnohospodárstvo si počas krízy počínalo relatívne lepšie," povedal.



Ázijská rozvojová banka ADB sa zameriava na podporu tzv. neformálnych robotníkov, ktorí majú v ázijských ekonomikách až zruba dvojtretinový podiel na trhu práce a prevažujú medzi nimi ženy.