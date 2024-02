Globálny dlh dosiahol v roku 2023 rekordných 313 biliónov USD

Londýn 21. februára (TASR) - Globálny dlh dosiahol v minulom roku rekordnú hodnotu 313 biliónov USD (289,57 bilióna eur), pričom rozvíjajúce sa ekonomiky zaznamenali nové maximum, čo sa týka pomeru dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP). Poukázala na to v stredu zverejnená správa Inštitútu pre medzinárodné financie (IIF). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu teletrader.



Inštitút uviedol, že v porovnaní s koncom roka 2022 sa svetový dlh zvýšil ku koncu minulého roka o viac než 15 biliónov USD. V porovnaní s obdobím pred takmer desiatimi rokmi je globálny dlh zhruba o 103 biliónov USD vyšší.



Najviac sa pod rast svetového dlhu podpísali bohaté krajiny ako USA, Francúzsko a Nemecko. Tie sa na jeho zvýšení podieľali približne 55 %.



Aj keď z pohľadu pomeru dlhu k HDP sa celosvetový dlh vlani znížil, už tretí rok po sebe, pričom dosiahol takmer 330 % HDP, niektoré štáty ako India, Argentína, Čína, Rusko, Malajzia a Južná Afrika zaznamenali rast. Pre tieto štáty to znamená zvýšené riziko pri budúcom splácaní dlhov.



V raste pokračuje dlh aj v tomto roku. Najviac je to vidieť práve na trhoch rozvíjajúcich sa ekonomík, kde objem vydaných dlhopisov dosiahol v januári rekordných 47 miliárd USD.



(1 EUR = 1,0809 USD)