Banka Goldman Sachs Group prevezme fintech GreenSky

New York 15. septembra (TASR) - Americká banka Goldman Sachs Group kúpi fintech GreenSky za 2,24 miliardy USD (1,9 miliardy eur). Touto akvizíciou posilní svoju divíziu retailového bankovníctva Marcus.



Newyorský finančný koncern zaplatí za každú akciu GreenSky 0,03 svojej kmeňovej akcie, čo zodpovedá cene približne 12,11 USD na akciu. To je približne o 56 % viac v porovnaní s utorkovou zatváracou cenou GreenSky na úrovni 7,77 USD.



Spotrebitelia v posledných rokoch čoraz viac využívajú splátkové programy, ktoré poskytujú firmy, ako sú Afterpay alebo Affirm Holdings. Goldman Sachs už spolupracuje s Apple na splátkovom programe, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou v júli. Banka získa akvizíciou GreenSky fintech firmu, ktorá spolupracuje s viac než 10.000 obchodníkmi, aby mohla ponúknuť rôzne spôsoby splácania nákupov svojim zákazníkom.



Banky využívajú technológiu GreenSky na poskytovanie úverov spotrebiteľom s veľmi vysokým alebo vysokým úverovým ratingom. Firma spravuje úverové portfólio v objeme okolo 9 miliárd USD a približne 4 milióny zákazníkov financovalo nákupy v hodnote viac než 30 miliárd USD s využitím jej technológie od založenia GreenSky v roku 2006.



Správne rady Goldman Sachs a GreenSky už akvizíciu schválili. Ešte ju musia odobriť akcionári GreenSky a uzavrieť by sa mala v poslednom kvartáli tohto roka alebo v 1. štvrťroku 2022.



(1 EUR = 1,1814 USD)