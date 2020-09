Gomanold a J&T Banka pripravujú pomoc veriteľom skupiny Arca

Bratislava 8. septembra (TASR) – Spoločnosť Gomanold spolu s J&T Bankou pripravujú pomoc nezaisteným veriteľom skupiny Arca. Informoval o tom hovorca banky Milan Janásik.



Cieľom podľa neho nie je záchrana skupiny Arca ako takej, ale pomoc nezaisteným veriteľom získať v čo najkratšom možnom čase aspoň časť investovaných prostriedkov späť a maximalizovať dlhodobý výťažok zo speňaženia aktív skupiny.



„Ak bude chystaná ponuka pomoci prijatá dostatočným kvórom veriteľov, zaistíme finančnú stabilizáciu tých spoločností zo skupiny Arca, ktoré majú s ohľadom na problémy ich materskej firmy sťažený prístup k financovaniu," priblížil Janásik. Avizoval, že podrobnosti k pripravovanej pomoci predstavia v najbližších dňoch.



Majoritný spoluvlastník Arcy Rastislav Velič v rozhovore pre Denník E priznal, že jeho skupina zmenky a pohľadávky v stovkách miliónov eur v plnej miere nevráti. V hre je podľa neho iba ich čiastočné uspokojenie v reštrukturalizácii skupiny pod ochranou súdov.



Arca však podľa denníka takúto šancu ani dostať nemusí. A to v prípade, ak ju súdy a veritelia pošlú rovno do konkurzného rozpredaja. V ňom by boli vo väčšej miere uspokojení iba väčší zabezpečení veritelia a na odškodnenie malých investorov by už veľa peňazí zrejme nezostalo.