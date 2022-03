Grécko chce splatiť dlh Medzinárodnému menovému fondu do konca apríla

Atény 29. marca (TASR) - Grécko ukončí splácanie svojich dlhov Medzinárodnému menovému fondu (MMF) z obdobia záchranných operácií do konca apríla, teda približne o dva roky skôr. TASR o tom informuje na základe správy AFP, ktorá sa odvoláva na zdroj blízky vláde.



Grécko zrýchlilo svoj splátkový kalendár, pretože sa snaží zlepšiť si obraz na dlhopisových trhoch po desaťročnej finančnej kríze.



Atény boli nútené požiadať o niekoľko medzinárodných záchranných balíkov po tom, ako ich náklady na obsluhu dlhov pred vyše 10 rokmi neúmerne vzrástli.



Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM), záchranný fond Európskej únie (EÚ), už potvrdil, že Grécko môže nesplatené pôžičky v celkovej výške 1,86 miliardy eur uhradiť predčasne. Atény by tak chceli predčasne vyrovnať aj svoje záväzky voči MMF, a to do konca apríla, uviedol zdroj pre agentúru AFP.



Grécko prekonalo hlbokú finančnú krízu v rokoch 2009 - 2019, po ktorej má stále najvyšší pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) v rámci EÚ.



Podľa oficiálnych prognóz v roku 2022 by mal verejný dlh Grécka klesnúť na 189,6 % HDP zo 197,1 % v roku 2021 a 206,3 % v roku 2020.



Ratingová agentúra Fitch upravila výhľad ratingu Grécka smerom nahor zo stabilného na pozitívny na začiatku roka, ešte pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine. Poukázala pritom na kombináciu vyššieho hospodárskeho rastu, ako sa očakávalo, a klesajúceho dlhu, keďže štátna pomoc spojená s pandémiou nového koronavírusu sa výrazne znižuje.