HSBC môže z predaja ruských aktív dostať iba desatinu ich hodnoty

Moskva 24. marca (TASR) - Britská banka HSBC získa z predaja svojej ruskej divízie možno iba 2 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 21,77 milióna USD (20,11 milióna eur). Uviedli to koncom tohto týždňa ruské médiá, ktoré citovali zdroje z finančného trhu. Ak sa suma potvrdí, HSBC získa iba zhruba desatinu z reálnej hodnoty ruského biznisu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin schválil predaj ruských aktív banky HSBC privátnej banke Expobank v polovici februára. Umožnil tak britskej finančnej inštitúcii po mesiacoch rokovaní opustiť ruský trh. HSBC sa už v lete 2022 dohodla na predaji celej svojej ruskej divízie HSBC Bank ruskej Expobank. Moskva však medzitým sprísnila podmienky predaja, na základe ktorých predaj aktív v bankovom a energetickom sektore musí odsúhlasiť ruský prezident. Jednou z podmienok predaja je však aj zľava z ceny predávaných aktív a v prípade aktív HSBC bude podľa predbežných informácií vysoká.



Agentúra Reuters už v auguste informovala, že Moskva medzičasom začala požadovať vyššiu zľavu z ceny predávaných aktív zahraničných firiem, ktoré chcú opustiť ruský trh. Podľa najnovších informácií ruských médií by zľava z ceny ruskej divízie HSBC mohla predstavovať približne 90 %. Ak sa to potvrdí, bude to pri tomto type kontraktu rekordná zľava. Ani HSBC, ani Expobank sa k informáciám nevyjadrili.



(1 EUR = 1,0823 USD)