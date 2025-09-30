Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v Poľsku v septembri stagnovala na 2,9 %

Poľské zloté. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v septembri medziročne stúpli o 4,2 % a ceny utilít o 2,4 %.

Autor TASR
Varšava 30. septembra (TASR) - Inflácia v Poľsku v septembri stagnovala na najnižšej úrovni za viac ako jeden rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne vzrástol o 2,9 %, rovnako ako v auguste, uviedol poľský štatistický úrad vo svojom predbežnom odhade. Inflácia v Poľsku je aktuálne najnižšia od júna 2024.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v septembri medziročne stúpli o 4,2 % a ceny utilít o 2,4 %. Ceny pohonných hmôt sa znížili o 4,9 %.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v septembri nezmenili.
