Inflácia v Poľsku v septembri stagnovala na 2,9 %
Autor TASR
Varšava 30. septembra (TASR) - Inflácia v Poľsku v septembri stagnovala na najnižšej úrovni za viac ako jeden rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne vzrástol o 2,9 %, rovnako ako v auguste, uviedol poľský štatistický úrad vo svojom predbežnom odhade. Inflácia v Poľsku je aktuálne najnižšia od júna 2024.
Ceny potravín a nealkoholických nápojov v septembri medziročne stúpli o 4,2 % a ceny utilít o 2,4 %. Ceny pohonných hmôt sa znížili o 4,9 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v septembri nezmenili.
