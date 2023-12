Skupina ING do roku 2040 zastaví financovanie v oblasti prieskumu

Londýn 20. decembra (TASR) - Holandská finančná skupina ING do roku 2040 zastaví financovanie projektov v oblasti prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu. V nasledujúcich dvoch rokoch zároveň strojnásobí objem nových úverov na obnoviteľné zdroje energie, uviedol v stredu výkonný riaditeľ skupiny Steven van Rijswijk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčšia holandská banka prijala rozhodnutie v nadväznosti na dohodu, ktorú priniesol tento mesiac klimatický samit OSN (COP28) v Dubaji, povedal van Rijswijk. Krajiny sa v jej rámci zaviazali k odklonu od fosílnych palív a k podpore zavádzania obnoviteľných zdrojov energie.



ING teraz plánuje znížiť do roku 2030 pôžičky na ťažbu ropy a plynu o 35 %, čo by znamenalo zníženie absolútnych emisií z jej portfólia o 50 %. "Pôvodne sme povedali, že do roku 2040 znížime našu expozíciu voči ťažbe ropy a plynu o 50 %, a teraz hovoríme, že sa jej úplne vzdáme," uviedol van Rijswijk.



Okrem záverov samitu COP28 finančná skupina odkázala aj na aktualizovanú správu Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), v ktorej sa uvádza, že v záujme obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia musia vyspelé ekonomiky do roku 2040 postupne ukončiť ťažbu ropy a plynu.



Financovanie obnoviteľných zdrojov energie plánuje ING do roku 2025 zvýšiť na 7,5 miliardy eur zo sumy 2,5 miliardy eur v roku 2022. To by podľa spoločnosti znamenalo, že cieľ strojnásobenia investícií v tejto oblasti by dosiahla o päť rokov skôr, než ako sa zaviazali vlády na konferencii COP28.