Investičná divízia Svetovej banky zvažuje investície na Ukrajine

Kyjev 21. júla (TASR) - Investičná divízia Svetovej banky zvažuje investície vo výške 1,5 miliardy USD (1,35 miliardy eur) do ukrajinského bankovníctva, agrobiznisu a infraštruktúry. Uviedol to v piatok vysoký predstaviteľ Medzinárodnej finančnej korporácie (International Finance Corporation, IFC) Alfonso Garcia Mora. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Mora, regionálny viceprezident IFC pre Európu, Latinskú Ameriku a Karibik, ocenil odolnosť ukrajinského súkromného sektora počas vojny a uviedol, že veriteľ poskytol Kyjevu takmer 400 miliónov USD od začiatku ruskej invázie pred takmer 17 mesiacmi.



Tieto finančné prostriedky podporili zahraničný obchod a kľúčové odvetvia agrobiznisu a informačných technológií (IT). Mora dodal, že IT sektor by mohol priniesť "revolúciu", pomôcť Ukrajine s oživením a vybudovaním pokrokovejšej a viac diverzifikovanej ekonomiky.



IFC sa podľa neho bude naďalej zameriavať na sektor agrobiznisu, plánuje podporiť bankový sektor a očakáva ďalšie dlhodobé projekty v oblasti infraštruktúry.



Mora v rozhovore pre agentúru Reuters počas návštevy Kyjeva pri príležitosti opätovného otvorenia kancelárie IFC uviedol, že by bol rád, keby Ukrajina dostala týchto 1,5 miliardy USD v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch.



Ukrajinskú ekonomiku vážne zasiahla ruská invázia a minulý rok klesla približne o tretinu. Zatiaľ čo vláda sa vo veľkej miere spolieha na západnú finančnú pomoc pri financovaní rozpočtu a sociálnych výdavkov, súkromné spoločnosti zápasia s prístupom ku kapitálu.



Mora uviedol, že banky majú dostatok likvidity, ale potrebujú podporu na zníženie rizík. IFC pracoval na produktoch s rozdelením rizika a snažil sa tiež poskytnúť prevádzkový kapitál menším podnikom prostredníctvom ukrajinských bánk, povedal.



Veriteľ v piatok oznámil, že vytvára nástroj na zdieľanie rizika v hodnote 20 miliónov eur pre ukrajinské pobočky OTP Bank a OTP Leasing.



Mora pri opätovnom potvrdení záväzku IFC podporovať súkromný sektor Ukrajiny pri plánoch povojnovej obnovy poznamenal, že najväčší potenciál pre súkromných investorov je v energetike, doprave a tiež agrobiznise.



Vláda a Svetová banka v spoločnom hodnotení v marci odhadli, že náklady na rekonštrukciu a obnovu na Ukrajine už dosiahli približne 411 miliárd USD a podľa Moru približne 140 miliárd USD by mohlo pochádzať od súkromných investorov.



(1 EUR = 1,1123 USD)