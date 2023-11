Investorov čaká desaťročie veľkých strát, varuje N. Roubini

New York 28. novembra (TASR) - Nouriel Roubini varuje, že "masaker na trhu bude pravdepodobne pokračovať" a investori v priebehu nasledujúceho desaťročia stratia desiatky biliónov. TASR o tom informuje na základe správy Business Insider.



Svetové ekonomiky sa dostali do obdobia charakterizovanom veľkými rizikami. Hlavnou príčinou problémov na trhu bude stagflácia, uviedol Roubini vo svojom minulotýždňovom článku.



To sa prejaví na akciových aj dlhopisových trhoch a pokles, ktorý investori zaznamenali v roku 2022, sa stane dlhodobým trendom. "Tento masaker bude zrejme pokračovať," napísal Roubini, ktorého často volajú aj "doktor skaza". Túto prezývku si vyslúžil za svoje varovania, v minulosti však napríklad s predstihom predpovedal svetovú krízu v roku 2008.



Ak sa inflácia bude v priemere pohybovať na úrovni okolo 5 % namiesto 2 %, čo je cieľ americkej centrálnej banky (Fed), výnosy dlhopisov by museli dosiahnuť takmer 7,5 %, aby reálny výnos dosiahol 2,5 %, uviedol Roubini. Ak však výnosy štátnych dlhopisov vzrastú z približne 4,5 % na 7,5 %, ich ceny sa prepadnú o 30 % a akcie čaká "ťažký medvedí trh".



"V globále by straty držiteľov dlhopisov a investorov do akcií mohli v nasledujúcom desaťročí narásť až na desiatky biliónov dolárov," varoval Roubini.



Ako dôvody, prečo inflácia zrejme zostane vysoká, Roubini uviedol viacero rizík, od starnutia pracovnej sily až po deglobalizáciu, ako aj vysoké vládne výdavky napríklad na vojny či boj s klimatickou zmenou.



Situáciu ešte zhoršuje vysoké zadlženie súkromného aj vládneho sektora, čo by mohlo viesť k scenáru "dlhovej pasce". A snahy o zníženie inflácie prostredníctvom vyšších úrokových sadzieb zvyšujú riziko, že dlžníci s vysokou zadlženosťou sa dostanú do recesie, čomu sa vlády snažia vyhnúť.



V takejto situácii by centrálne banky mohli zvýšiť inflačné ciele. Prvým signálom tohto trendu podľa Roubiniho už je to, že mnohé z centrálnych bánk zastavili cykly sprísňovania menovej politiky aj napriek tomu, že jadrová inflácia zostáva vysoká.