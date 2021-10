Írsko čaká na revidovaný text dohody o globálnej minimálnej dani

Dublin 7. októbra (TASR) - Írsko očakáva, že vo štvrtok dostane revidovaný text o globálnej reforme dane z príjmu právnických osôb. A následne oznámi, či zmluvu podpíše alebo nie. Vyhlásil to minister financií Paschal Donohoe.



Informoval tiež, že v stredu (6. 10.) mal ďalší rozhovor s predstaviteľmi Európskej únie (EÚ) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Dodal, že írsky kabinet bude o revidovanom návrhu diskutovať na svojom zasadnutí vo štvrtok popoludní, pričom vyhodnotí text návrhu a jeho odporúčanie.



Írska vláda by sa mala popoludní rozhodnúť, či sa pripojí k dohode o rozsiahlej reforme globálnej dane z príjmu právnických osôb vo výške minimálne 15 %. Írsko by tak muselo zvýšiť svoju daňovú sadzbu zo súčasných 12,5 %.



Podľa odhadov ministerstva financií Írsko by po reforme mohlo prísť o príjmy z daní vo výške 2 miliardy eur ročne.



Plán počíta tiež so zmenami v platení daní tak, aby veľké nadnárodné korporácie zaplatili svoj diel aj v regiónoch, kde pôsobia, a nielen tam, kde majú oficiálne sídlo.



Návrh reformy pripravila OECD, ktorá o ňom rokuje so 140 krajinami. Je súčasťou rozsiahlej agendy na modernizáciu globálnych daňových pravidiel, na zvýšenie ich spravodlivosti a obmedzenie praktík niektorých veľkých nadnárodných spoločností, ktoré si registráciou sídla v krajine s nízkymi daňami krátia odvody.



Práve relatívne nízka daňová sadzba v Írsku (12,5 %) je základným kameňom jeho úspechu, pokiaľ ide o prilákanie priamych zahraničných investícií. Dublin z nej ťaží už desaťročia a írske vlády ju tvrdo obhajujú.



Írsko je jednou z deviatich krajín zapojených do rokovaní, ktoré sa k dohode o globálne minimálnej dani zatiaľ nepripojili. Aj keď akceptovalo časti plánu, podľa ktorých by spoločnosti mali platiť daň aj tam, kde vygenerovali príjmy, namieta proti navrhovanej sadzbe „minimálne 15 %“.



Začiatkom tohto týždňa dostali štáty aktualizovanú verziu, z ktorej bolo odstránené slovo „minimálne“.



Odstránenie „kameňa úrazu“ otvára Írsku cestu k pristúpeniu k dohode. Vláda v Dubline však žiada tiež ubezpečenie od EÚ, že ak dohodu podpíše, Únia sa v nasledujúcich rokoch nebude pokúšať o ďalšie zvýšenie minimálnej sadzby. To by znamenalo transpozíciu textu dohody OECD do práva EÚ.



Rokovania pokračovali celý týždeň aj o ďalších nevyriešených problémoch spojených s plánom globálnej dane vrátane diskusií, od akej úrovne príjmov by sa mala uplatňovať minimálna globálna sadzba, ako aj o možných výnimkách alebo flexibilite v určitých oblastiach, ako sú výdavky na výskum.