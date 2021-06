Írsko začne s redukciou svojho podielu v banke Bank of Ireland

Dublin 23. júna (TASR) - Írsko plánuje postupné zníženie svojho takmer 14-percentného podielu v druhej najväčšej banke Bank of Ireland. Banka je jednou z trojice veľkých finančných ústavov, do ktorých vláda v období finančnej krízy naliala miliardy eur.



Írska vláda v stredu oznámila, že svoj 13,9-percentný podiel v Bank of Ireland bude znižovať v období nasledujúcich šiestich mesiacov, informoval denník Financial Times. Hodnota tohto podielu dosahuje približne 676 miliónov eur.



"Jediným dôvodom, prečo to robíme, je, že mám veľkú dôveru v budúcnosť írskej ekonomiky," povedal írsky minister financií Paschal Donohoe pre Newstalk Radio, pričom odmietol tvrdenia, že sa predajom vláda usiluje podporiť verejné financie zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu. Bank of Ireland bola jednou z troch najväčších bánk, do ktorých írska vláda v rokoch 2009 až 2011 naliala takmer 30 miliárd eur.



Koľko akcií vláda predá, bude závisieť od podmienok na trhu, uviedlo ministerstvo financií, ktoré svoj postup prirovnalo k postupu britskej vlády pri predaji 29,4-percentného podielu v Lloyds Banking Group v rokoch 2014 až 2016. Ministerstvo nezverejnilo, či v spomínanom šesťmesačnom období plánuje predať celý podiel, alebo si z neho časť ponechá.