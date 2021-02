J. Yellenová varuje pred trvalým vplyvom pandémie na Afroameričanov

Na archívnej snímke viceprezidentka Kamala Harrisová 7. novembra 2020 v americkom Wilmingtone. Foto: TASR/AP

Washington 6. februára (TASR) - Ekonomické krízy mali vždy výraznejší a dlhotrvajúcejší vplyv na ľudí s inou ako bielou farbou pleti, uviedla americká ministerka financií Janet Yellenová. Zároveň varovala, že ak sa nič neurobí, budú to práve Afroameričania, ktorých súčasná pandémia trvalo ovplyvní." povedala Yellenová počas virtuálnej schôdzky s členmi obchodných komôr podporujúcich Afroameričanov Black Chambers of Commerce. Ako dodala, predbežné údaje naznačujú, že to budú opäť ľudia čiernej pleti, ktorí sa medzi poslednými vrátia na pracovný trh po tom, ako sa ekonomika v plnej miere otvorí.Podľa bývalej šéfky americkej centrálnej banky má priemerná belošská rodina stále približne šesťkrát väčší majetok než priemerná černošská rodina. To je zhruba rovnaká situácia ako pred nástupom hnutia za občianske práva v 60. rokoch 20. storočia.Podobne sa vyjadrila aj viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá sa tiež zúčastnila na virtuálnej schôdzke. Uviedla, že napríklad vládny program na podporu úverovania malých podnikov poškodených pandémiou nového koronavírusu nie je pre mnohých ľudí čiernej pleti dostupný. Jedným z dôvodom je, že veľký počet Afroameričanov nemá väzby na veľké banky.Podľa Yellenovej je preto kľúčový nový plán na podporu malých podnikov a domácností v hodnote 1,9 bilióna USD (1,59 bilióna eur). "" povedala.(1 EUR = 1,1983 USD)