Financie: Japonská centrálna banka úroky ani menovú politiku nezmenila

Tokio 17. septembra (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) podľa očakávania ponechala vo štvrtok úrokové sadzby aj program stimulov na nezmenenej úrovni. Mierne však zlepšila prognózu pre ekonomiku v tomto finančnom roku, ktorý sa začal 1. apríla 2020. To signalizuje, že na boj proti pandémii nového koronavírusu nie je potrebné okamžité zvýšenie stimulov.



Kľúčová úroková sadzba BoJ tak zostáva v zápornom pásme na úrovni -0,1 %. Bude tiež pokračovať v nákupe potrebného množstva japonských štátnych dlhopisov bez stanovenia hornej hranice, aby výnosy z 10-ročných dlhopisov zostali blízko nuly.



BoJ neurobila ani zásadné zmeny vo svojom programe nákupu ďalších aktív a poskytovania pôžičiek na zmiernenie napätia pri financovaní podnikov.



"Japonská ekonomika zostáva v náročnom štádiu, ale začala sa dvíhať, keďže aktivita firiem sa postupne obnovuje," uviedla BoJ vo vyhlásení, v ktorom oznamuje svoje politické rozhodnutie.



To bolo o niečo pozitívnejšie hodnotenie ako v júli po predchádzajúcom zasadaní BoJ, keď banka vyhlásila, že ekonomika sa nachádza v "mimoriadne ťažkom štádiu".



Trhy sa teraz zameriavajú na to, čo povie guvernér BoJ Haruhiko Kuroda o spolupráci s novým premiérom Jošihidom Sugom, ktorý vystriedal Šinzóa Abeho po ôsmich rokoch vo funkcii. Suga si ponechal zhruba polovicu ministrov Abeho vlády a zaviazal sa, že bude pokračovať v snahe o potlačenie ochorenia COVID-19 a v presadzovaní reforiem.



Analytici neočakávajú zásadnú zmenu vo vzťahu medzi BoJ a administratívou pod vedením Sugu, ktorý bol Abeho pravá ruka a pracoval na stratégii odchádzajúceho premiéra na oživenie ekonomiky odvážnymi monetárnymi a fiškálnymi opatreniami.